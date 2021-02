Igualdad reconoce el derecho a cambiar de sexo sin informe ni consentimiento a partir de los 16 años

El ministerio de Igualdad ya tiene preparado el borrador de la nueva ley trans. Una medida que reconoce el derecho a cambiar de nombre y sexo, sin informes médicos, ni consentimiento paterno, a partir de los 16 años. La norma está incluida en el pacto del Gobierno de coalición, pero ha abierto una nueva brecha entre el PSOE y Unidas Podemos.



Un borrador que dice que para cambiar de sexo el único requisito será una declaración expresa de la persona interesada. Ni informes médico, ni psicológicos porque se reconoce el derecho a la identidad de género libremente manifestada. A partir de los 16 años no hará falta consentimiento paterno. Si lo necesitarán los adolescentes entre 12 y 16 aunque si no hay acuerdo, el menor tendrá un defensor judicial.



Por primera vez se reconoce a quienes no se sientan ni hombres ni mujeres, que en sus documentos oficiales no se haga mención al sexo. No se podrá obligar a ninguna persona a someterse a tratamientos hormonales, pero si optan por ellos, el Sistema Nacional de Salud se los facilitará así como las técnicas de reproducción asistida a las personas trans con capacidad de gestar.



Los menores también podrán someterse a tratamientos hormonales y de bloqueo del desarrollo sexual. Un texto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sembrado la discordia en el Gobierno. El movimiento feminista socialista, con la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza dice que a esta norma aún le queda camino para llegar al Consejo de Ministros.