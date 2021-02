Fernando Simón, sobre la reanudación de los viajes y el turismo: "No sé cuándo es Semana Santa"

Primero fue el verano. Después la Navidad. Ahora, los esfuerzos se centran en salvar la Semana Santa. Este lunes, la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto ha señalado que la reanudación de los viajes y el turismo para Semana Santa "será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitaria", lo que a su vez depende de acelerar el proceso de vacunación.



Preguntado al respecto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado que todavía es pronto para saber si la situación epidemiológica entonces será suficientemente buena como para reactivar la movilidad.​

​

​"En cuanto a los viajes de Semana Santa, es que no sé cuándo es Semana Santa, con lo cual no sé qué margen tenemos. Pero lo cierto es que la evolución ahora es buena", ha aseverado Simón. "No voy a contradecir a la ministra (Maroto)", ha añadido, asegurando que no puede contradecirla, pues no sabe en qué situación estaremos entonces.