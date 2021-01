Illa, a su sucesora: "Carolina, yo creo que vas a disfrutar, es una tarea muy dura pero también muy agradecida"

"Carolina, yo creo que lo vas a disfrutar, es una tarea muy dura pero también muy agradecida porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de los ciudadanos", le ha dicho Illa a hasta su ahora compañera de gabinete.



"En mi despedida, les quiero decir que he escuchado todo lo que he podido y sabido y he intentado resolver algunos problemas", ha añadido Illa, que ha reiterado el "honor" de haber sido ministro y haber trabajado con el equipo del Ministerio de Sanidad y ha asegurado que "al virus lo vamos a derrotar, no lo duden".