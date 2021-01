Filomena no ha impedido que España reciba hoy una nueva remesa de vacunas con 350.000 dosis

Ni la nieve, ni las heladas van a impedir que la campaña de vacunación siga su plan previsto. Hoy llega una nueva remesa con 350.000 dosis de Pfizer a España que van a ser distribuidas por carretera a todas las comunidades autónomas, como confirmaba el ministro de Interior. Inicialmente está previsto que aterrice en el aeropuerto de Barajas, pero de no ser posible, la segunda opción es el aeropuerto de Vitoria.



La logística en marcha para que la inmunización de la ciudadanía siga su curso, aunque algunas comunidades como Madrid, siguen siendo de las más retrasadas. Este sábado arrancaba en la capital el calendario oficial de vacunación pero el temporal ha hecho que ante la imposibilidad de acudir a la cita se han aprovechado esas dosis para vacunar a los profesionales sanitarios en siete hospitales de la región.



Todo cuando la incidencia acumulada sigue creciendo en nuestro país por encima ya de los 350 casos por cada 100.000 habitantes. Extremadura sigue a la cabeza con cerca de 800 casos. No descarta ampliar las restricciones a otros municipios, además de los 24 donde la hostelería y los comercios no esenciales han echado el cierre. Mallorca, segundo en el ranking, endurece las medidas para frenar la expansión del virus, a partir de mañana cierra la restauración, los centros comerciales y los gimnasios durante 15 días.