El 2020 llega a su fin con restricciones y toques de queda

A pesar de que la campaña de vacunación ya ha comenzado, las autonomías no quieren bajar la guardia. En Andalucía, Aragón, Canarias, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Murcia y Ceuta el toque de queda en Nochevieja está fijado a la 01:30 de la madrugada. En cuanto a las reuniones, estas no podrán superar las diez personas. Y en Asturias, Baleares, Cantabria y País Vasco el toque de queda se ha establecido a las 00:30 y los encuentros no podrán ser de más de seis personas. En el caso de Castilla La Mancha y Extremadura la hora límite es la misma pero podrán ser diez en la mesa. Cataluña y Melilla dejarán encuentros de seis hasta la 01:00. Galicia y Madrid mismas personas pero media hora más. Y Comunidad Valenciana fija el toque de queda a las 00:00 con reuniones de hasta seis personas. Y una vez en la mesa, estas son las recomendaciones para una despedida de año segura.