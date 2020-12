Se permitirán los desplazamientos en Navidad para ver a "la familia y allegados"

Si hay una época de movimientos, esa es la Navidad: el que va, el que viene, el que llega... Porque esta época sin la familia no es lo mismo.



El Gobierno permitirá que se repitan estos reencuentros con familiares y allegados durante estas fechas tan señaladas. Padres, hijos y abuelos que estén separados podrán desplazarse entre comunidades autónomas para vivir la Navidad juntos.



Hay quien no se moverá de su sitio, pero de juntarnos, si no hay buena ventilación o es difícil guardar las distancias, la OMS recomienda no quitarse la mascarilla cuando venga cualquier persona no conviviente a nuestra casa. Para comenzar el nuevo año con salud.