Abascal: "Me gustaría que nos dieran las gracias por facilitar gobiernos en Madrid, Andalucía y Murcia"

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno en la moción de censura presentada en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal, se ha mostrado especialmente duro con Pablo Casado, tras confirmar este que votarán no a la moción.



"Lamento lo que usted ha hecho aquí. Ha dado una patada a la esperanza en millones de españoles. Usted ha venido a colocarse en una equidistancia imposible. Lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí", ha afirmado. Abascal ha recordado a Casado en numerosas ocasiones su apoyo en los gobiernos de comunidades autónomas.



"Me gustaría que alguna vez me dijeran gracias por haber facilitado los Gobiernos de Murcia, de Andalucía y de Madrid, sin pedir ningún cargo a cambio. Los andaluces, los murcianos y los madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos".