Casado eleva el tono contra Sánchez por el CGPJ: "A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted"

El PP está encendido contra el Gobierno. Más incluso que de costumbre. Las últimas polémicas en torno la renovación del CGPJ han endurecido más si cabe la postura de Pablo Casado. Este miércoles, en una nueva sesión de control al Gobierno, el presidente popular fue rotundo: pidió de nuevo el cese de Pablo Iglesias e instó a Sánchez a explicar por qué prepara "una reforma a la polaca del Poder Judicial". Casado puso las cosas sobre la mesa: "A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted".



En este sentido, el PP quiere que se "expulse del proceso" a Podemos. "Me puedo entender con ellos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero nunca para que los jueces estén a sueldo de Iglesias y de Monedero", recordó Casado con una frase del propio Sánchez, al que llamó a "volver a la legalidad" para negociar esa reforma de la Justicia. Ante eso, el presidente del Gobierno no quiso entrar "en los insultos" y aseguró que Iglesias tiene "toda la confianza" del Ejecutivo.