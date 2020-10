Casado dice que no pactará el CGPJ si se mantiene la reforma: "A mi no me presiona nadie"

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "mientras no retire el atropello legal" que supone la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial "no hay nada que pactar" sobre su renovación



"A mí no me presiona nadie y menos que nadie usted", le ha dicho Casado a Sánchez, a quien también ha pedido que cese al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "acusado de tres grandes delitos con agravante de género por la Audiencia Nacional", en alusión al Caso Dina.



Sánchez le ha respondido que tanto Iglesias como el resto de sus ministros tienen su "mayor y absoluta confianza" y ha recalcado que ninguno de ellos está imputado, cuando el PP llegó a tener en el Ejecutivo a siete procesados y tres condenados.



Y ha reclamado a Casado, que "tanto habla de la Constitución", que comience defendiendo el artículo 24,2 sobre la presunción de inocencia o deje de bloquear la renovación de las instituciones, para concluir que el "ha dejado de ser de un partido de Estado para convertirse en un partido antisitema".