Sánchez mantiene su "absoluta confianza" en Iglesias y acusa al PP de ser un "partido antisistema"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido hoy en mostrar su apoyo al vicepresidente del Gobierno al ser cuestionado en la sesión de control sobre su cese. "El vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen mi más absoluta confianza", ha respondido Sánchez a Pablo Casado.



El líder del PP le ha acusado de amenazarle con una reforma "a la polaca" del CGPJ que "liquidaría la separación de poderes". "Mientras no retire ese atropello legal no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie y menos, alguien como usted. Hasta que no rectifique acudiremos al TC y a las instituciones y tribunales europeas. No ponga en riesgos los fondos de reconstrucción por atacar nuestro estado de derecho", le ha dicho. Por su parte, Sánchez ha acusado al PP de ser "un partido antisistema que no cumple con la Constitución".