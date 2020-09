Desciende la edad de inicio del consumo de porno: 7 de cada 10 adolescentes ven contenidos sexuales con frecuencia

La edad en la que los adolescentes empiezan a consumir pornografía ha disminuido hasta los 12 años de edad. Ahora, casi 7 de cada 10 adolescentes suelen ver este tipo de contenidos frecuentemente, y para el 30% el porno es su única fuente de información sobre sexualidad.



Son los datos que se desprenden del extenso y completo informe '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia' que ha elaborado Save the Children, tras realizar entrevistas a 1.753 adolescentes de entre 13 y 17 años, a partir de las cuales han podido determinar, ya no solo el consumo entre jóvenes, sino también el impacto que éste tiene en las relaciones y su desarrollo.



Los adolescentes de hoy en día han crecido en un contexto de apogeo de las nuevas tecnologías, que ejercen una inmensa influencia en ellos y constituye un importante espacio de construcción social. “En un mundo completamente tecnológico marcado todavía por la desigualdad, la violencia de género y en el que la educación afectivo-sexual no siempre está a la orden del día dentro del hogar y de las familias, internet se convierte en docente y consultorio sobre sexualidad y con él, la pornografía”, señala el estudio.