Fernando Simón aclara la polémica por denominarle doctor: "Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, aclaró este jueves el debate que se ha creado en torno a si es adecuado, o no, denominarle doctor. "Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico, así se me tiene que llamar en España. Cada uno que me llame como quiera, yo nunca pongo título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo", aseveró en la rueda de prensa en la que explicó la evolución de la pandemia de coronavirus.