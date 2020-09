Abascal: "Son ustedes una catástrofe con patas para España"

El portavoz de VOX, Santiago Abascal, ha recriminado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno, que lamente la muerte de un etarra, su peor gestión de la pandemia y los 800.000 españoles sometidos a ERTES. "Han hundido el turismo, han condenado a la industria del turismo, a los autonómicos y les ha dicho a lo jóvenes que no hay plan B.



Vuelve de las vacaciones como un sultán con su vicepresidente que se quiere cargar la monarquía, llenando nuestras calles de inseguridad y menas y con mesas de dialógo con gente que no apoya la Constitución. Preside usted el peor gobierno en 80 años, la mayor destrución de la economía".



Durante su turno de réplica, Sánchez le ha respondido que "ha sufrido usted un lapsus, debe echar de menos tiempos pasados" por "equiparar gobiernos democráticos con gobiernos de la dictadura franquista.



Ha dicho usted 80 años". Sánchez también ha señalado que entiende que no le guste la Ley de Memoria que van a impulsar "porque va a ilegalizar la Fundación Francisco Franco". "No hacen política, hacen teatro. Arrastan al centro derecha a posiciones de ultraderecha. Su agenda ideológica se reduce al miedo, la exclusión y el odio" ha señalado.