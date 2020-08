Cinthya tiene 27 años, ha estado 20 días ingresada con coronavirus y no tenía ninguna patología previa. Es uno de los muchos ejemplos de lo duro que es la Covid-19 y cómo lo viven los afectados. "A los cuatro días que me ingresaron tuve que ir a la UCI porque se me complicó un poco", ha explicado. Carlos, de 38 años, estuvo cuatro semanas en cuidados intensivos y pensó que no lo contaba. "Yo estoy aquí de milagro", ha indicado.