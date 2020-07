El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, se ha quejado este miércoles de que el Grupo Socialista no haya cumplido con la limitación del 50% del aforo que marca la normativa debido a la crisis del coronavirus.



Los diputados socialistas han llenado su bancada pese a las restricciones para escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien detalla este miércoles a la Cámara el fondo de recuperación europea acordado en el último Consejo europeo.



La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha contestado a Bal que no se puede impedir la asistencia al pleno y ha recordado que es obligatorio es el uso de la mascarilla porque no se puede mantener la distancia interpersonal. "Puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio es el uso de la mascarilla", ha asegurado frente a algunos diputados que no la llevaban puesta.