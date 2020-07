Se acabaron los avisos en Asturias, la comunidad da luz verde a las multas de 100 euros para todo el que no lleve mascarilla. No busquen excusas que no están incluidas en las excepciones, como fumar. “La persona que quiera fumar tendrá que pararse en un sitio para que no se mezcle con el resto de la gente”, nos explica Mario Suárez, inspector de Policía Local de Avilés. Y en Granada y en Sevilla, tras varios días informando a los imprudentes, la Policía también comienza a sancionar hoy a quienes no la llevan y a quienes la llevan mal.