El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al vicepresidente segundo que dimita por su gestión. "En política no se pide perdón, se dimite", ha afirmado antes de acusarle de convertirse "en el monaguillo del señor Sánchez".



El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado al PP de no aceptar perder. "Sólo creen en la democracia si ganan ustedes, si no, hacen cualquier cosa para recuperar el poder que consideran que les corresponde por derecho divino", ha afirmado. Además ha afeado al PP la actuación en Europa para controlar la gestión española. "¿Sabe como se llama eso?: traición a España".