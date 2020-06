El ministro del Interior volvió a estar un miércoles más en el foco durante la sesión de control. El PP preguntó a Marlaska por la "desmilitarización" de la Guardia Civil a la que se refirió Pablo Iglesias, y el titular salió al paso de estas palabras. "No me extraña esta situación, porque es consecuencia del desprestigio del propio Ministerio durante sus años de Gobierno". Grande-Marlaska defendió su labor y también el papel de la Benemérita. "Seguiremos trabajando porque los derechos de la Guardia Civil vayan incrementándose dentro de su naturaleza militar, que no está discutida por este Gobierno", sentenció el ministro.



"El desprestigio tiene nombre y apellidos y se llama Grande-Marlaska", continuó Fanjul, hablando de los cargos que han dimitido en el marco de esta polémico. También tuvo mensajes para Irene Montero, e incluso para Sánchez e Iglesias. Marlaska respondió que el PP "ya ha dictado sentencia" y pidió dejar "que la Justicia dicte la suya". Así recordó "el uso partidista" de los populares durante el Ejecutivo de Rajoy. "Nosotros tratamos de devolver el prestigio".

​

​Muchos más dura fue Macarena Olona. "Está acorralado", dijo la diputada de Vox, que llamó "cobarde" al ministro, al que también acusó de mentir. "Le dije que iba a caer por sus subordinados". El tono subió con las acusaciones de la diputada. "Viene con falsedades y no pasa nada", respondió el titular de Interior, y recordó sus propias palabras: "Lo que dije es algo que se había corroborado, y usted sabe que la filtración es muy grave".

​

​Olona respondió duramente de nuevo. "Usted odia a la Guardia Civil", sostuvo al tiempo que le recordaba la época de ETA, y Marlaska se defendió alegando que trabajó para "derrotar" a la banda terrorista. En ello sigue, dijo, como ministro. "Sea valiente, yo me he librado hace mucho de la mirada ajena, pero también de los silencios", añadió visiblemente enfadado.