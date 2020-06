Tras haberlo negociado ciertas cesiones con el Gobierno, ERC volverá a la abstención en la votación de este miércoles para prorrogar por última vez el estado de alarma. Pero su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtió al Ejecutivo que su cambio de posición no implica que ERC se haya convertido en un "socio" estable. Y volvió a avisarle de que, a largo plazo, llegar a acuerdos con ERC y con Cs es incompatible. "Todo no puede ser, dime con quien pactas y te diré qué pactas", señaló.



Así lo planteó Rufián en su turno de réplica en el pleno que está teniendo lugar este miércoles en la Cámara Baja, donde el Gobierno conseguirá que salga adelante una nueva ampliación de las medidas de excepción gracias a su acuerdo con ERC, PNV y Cs. El Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurrió hace 15 días, ha conseguido hilvanar este acuerdo con fuerzas antagónicas. Pero los republicanos, como ya han hecho en anteriores ocasiones, insisten en que esa fórmula no puede servir para el resto de la legislatura.