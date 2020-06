Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente este domingo al cuestionamiento por parte de un periodista acerca del recuento de fallecidos por coronavirus que está haciendo España. "No conozco otro país que haya quitado 2.000 muertos", sostuvo el redactor del diario estadounidense The New York Times en su turno de pregunta, acerca de los vaivenes de Sanidad en cuanto a las cifras.