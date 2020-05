La comisión de reconstrucción ha comenzado sus trabajos hace muy poco, pero desde luego no ha sido de manera tranquila. Este jueves, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tuvo un choque con el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, de cuyo partido dijo que le "gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreve". Espinosa exigió a Iglesias rectificar, y como éste no lo hizo, abandonó muy enfadado la sesión.