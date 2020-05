La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra se ha mostrado especialmente crítica con la posición del PP durante su intervención el el debate para prorrogar el estado de alarma. lastra ha ha señalado que "sin estado de alarma no es posible el confinamiento es lo que aconsejan los expertos y el sentido común; lo entienden todos menos usted, señor Casado. ¿En que se basa?. Estamos en el camino correcto y no debemos abandonarlo".

Lastra, ha añadido "dígame usted, o la cacatúa que tiene detrás en qué informe se basa para no apoyar la renovación del estado de alarma", refiriéndose previsiblemente a Teodoro García Egea."En un tema como este, entre su opinión y la de los expertos, nos quedamos con la segunda", ha apostillado.

Lastra le ha acusado de "no tener credibilidad y de ser la oposición más irresponsable del continente".

Por último, la vicesecretaria socialista ha advertido a todos los diputados que "nadie podrá decir que no conocía las consecuencias de su voto. Y les pido, en especial a los diputados del PP que voten en conciencia, en la que tienen con la salud de todos" ha concluído.