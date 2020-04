Faltan solo 4 días para que los niños dejen atrás las ventanas pero todavía no sabemos cómo deberán cruzarse las puertas. La propuesta de la Dirección General de Infancia, que estudia el Gobierno, se centraría en un paseo de no más de una hora al día. Se debate también la distancia, no será de más de 1 km de sus casas. Habrá que guardar la distancia de seguridad y no socializar con nadie.



Lo que se plantearía es que salgan tres menores como máximo con un único adulto y lo que está claro es que los parques se mantendrán cerrados. Para los menores de 14 a 18 años lo que está sobre la mesa es que puedan salir en municipios de no más de 2000 habitantes donde no haya habido ningún contagio.