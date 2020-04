El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que el Ejecutivo sigue trabajando para permitir levantar el confinamiento lo antes posible a estratos de la población especialmente afectados, como los niños, y se mostró comprensivo con las familias que viven con menores en inmuebles pequeños. "Yo tengo jardín y tengo mucha suerte, y soy consciente de que muchas familias están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros", ejemplificó.



La reflexión de Iglesias se produjo a raíz de la pregunta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le pidió que el Gobierno "proteja a todas las familias que son obligadas a trabajar que no tienen con quién dejar a sus hijos". Rufián, además, fue crítico con la decisión del Ejecutivo de permitir a partir de esta semana la reanudación de la actividad de sectores no esenciales como la construcción o la industria, y mostró sus dudas sobre "que este Gobierno no se está dejando presionar más por la patronal que por el virus".