El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha recordado la crisis de 2008 para afirmar: “aprendimos como no hay que salir de una crisis”. Después ha enumerado algunas de las medidas que se están tomando ahora para no cometer esos mismos errores. Pero Iglesias ha reconocido que la actuación del Gobierno frente al coronavirus probablemente no es suficiente y ha afirmado que “seguramente lo podemos hacer mejor”.