Este lunes se retoma la actividad de las compañías no consideradas actividades esenciales y después de que haya finalizado el permiso retribuido este pasado jueves. Durante toda la mañana la Guardia Civil de Tráficoha llevado a cabo controles en los principales accesos a la capital. Desde Sanidad se recomienda que las personas que hoy tengan que retomar su trabajo, siempre y cuando no puedan teletrabajar, se desplacen en su vehículo particular y evite el transporte público. Además durante su jornada laboral deberán hacer uso de mascarillas, guantes, respetar el distanciamiento social y no compartir herramientas de trabajo, concretamente en el caso del sector de la construcción. Hoy en las carreteras había más coches de lo que viene siendo habitual, algunos conductores se quejan de que se haya tomado esta medida pues a su parecer pone en peligro un repunte en la pandemia del Covid-19.