Fernando Simón, coordinador de Emergencias y Alertas Sanitarias, ha destacado que " la evolucion de los nuevos casos hospitalizados y de los nuevos en ingresos en UCI va reduciéndose". En este sentido, Simón ha explicado, durante su intervención por videoconferencia en la rueda de prensa de Moncloa, que "ya no estamos en si llegamos o no al pico, porque parece que ya estamos desciendo".

"Ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro sistema de salud sea capaz de dar cobertura a todos los pacientes de Covid-uir 19" y "para es hay que conseguir que el número de contagiados vaya bajando de forma drástica", ha insistido Simón.

"Parece que vamos en la buena dirección, pero lo sabremos la semana que viene", ha añadido. "Poco a poco lo estamos consiguiendo", ha dciho. Sobre posibles reinfecciones ha señalado que "aún no hay datos".