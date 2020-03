La crisis sanitaria del Covid-19 que atravesamos es extraordinaria y el pleno de este miércoles en el Congreso de los Diputados también lo va a ser. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a partir de las 9 de la mañana ante un hemiciclo casi vacío -se espera poco más de una veintena de escaños ocupados para evitar más contagios-.



Por razones de seguridad (evitar contagios), los periodistas no accederán al Congreso a cubrir "in situ" la que posiblemente sea la comparecencia más importante de las últimas décadas.



No hay precedentes históricos de un estado de alarma como el que está en vigor para hacer frente al aumento exponencial de contagios por COVID-19, cuyo número ha superado ya los 11.300 y los 500 fallecidos.