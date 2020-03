Después de que el coronavirus sea declarado pandemia por la OMS y ante las medidas restrictivas que se han tomado en España, especialmente en Madrid donde se encuentran más de la mitad de los afectados. Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la solidaridad de la población para plantarle cara a esta enfermedad.

Sobre a noticia de cerrar Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no es de su competencia: "No está en nuestras competencias autonómicas y por tanto no podemos hacerlo. "Si deciden que se cierre, que nos comuniquen cómo se cierra Madrid y nos pondremos en marcha para cooperar en todo lo que sea necesario".

Hoy la Sanidad pública y privada en Madrid van a dar un paso juntos para hacer un plan de contención para triplicar el número de camas UCI". También ha garantizado que "como el 80 por ciento de los pacientes va a tener síntomas leves y pueden estar tratados a domicilio y que tengamos seguro que, aun estando en casa, puedan que la gente que tenga que estar en casa pueda recibir servicios".