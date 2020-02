El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido hoy a Inés Arrimadas que no participará en ninguna propuesta que pretenda concurrir juntos a las elecciones por interés electoral. "Si el objetivo es unir, no se puede desunir a los 5 minutos porque los gallegos no nos perdonarían una coalición que no es tal, sino una agrupación de intereses electorales", ha declarado Feijóo en rueda de prensa.