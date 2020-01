Torra ha reiterado que "las elecciones se convocarán al día siguiente de que se aprueben los presupuestos". Para finalizar, el presidente dela Generalitat ha anunciado que no participará en las elecciones catalanas. "Teóricamente no me puedo presentar porque tengo una sentencia y no me puedo presentar. Pero siempre dije que no me iba a presentar. He estado, estoy y estaré siempre al lado de la gente que quiera tirar adelante un camino hacia la independencia", ha concluido.