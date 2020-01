El exvicepresidente Oriol Junqueras y los 'exconsellers' Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa ya han llegado al Parlament para comparecer excepcionalmente ante la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Al llegar al Parlament, han sido recibidos con aplausos y gritos de libertad. Mientras no comparecen están en una sala de la Cámara, de manera que no podrán circular por los pasillos del Parlament, y no están esposados.