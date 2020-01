El Gobierno tiene previsto encarar próximamente la derogación del primero de los elementos más lesivos que identificó en la reforma laboral de 2012. Empezará por la eliminación del despido cuando el trabajador se encuentre en baja médica, según ha afirmado este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No ha especificado cuándo será pero en su reunión con los agentes sociales ya les ha comunicado que la decisión está a punto de tomarse.



Díaz ha acordado con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT la subida del salario mínimo interprofesional de 900 a 950 euros para 2020 en una reunión en la que también le ha “informado” de que la derogación parcial de la reforma laboral se producirá en “dos fases”. En la primera, la más rápida, figura la primera medida, para impedir que un trabajador pueda ser despedido mientras se encuentra de baja. También dentro de este primer grupo figura la limitación de la subcontratación por parte de las empresas.



“Tenemos todo redactado y listo y pendiente de los informes preceptivos”, ha indicado Díaz sobre la eliminación de los despidos durante una baja médica.



La ministra ha afirmado que esta primera parte de la derogación de la reforma laboral “va a ir muy rápido”. Le gustaría, ha dicho, que fuera con el acuerdo de los agentes sociales, pero también ha dicho no ser “ingenua” porque sabe que en algunos puntos no habrá acuerdo.



Poco antes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había explicado que en la reunión “se nos ha trasladado que se va a derogar” y ha apuntado que a la patronal le hubiera “gustado que en lugar de real decreto hubiera estado en la mesa de negociación”. Según ha dicho, en cinco años que lleva él en la mesa de diálogo social “nunca había oído” ni por parte del Gobierno ni de los sindicatos la oposición a estos despidos.