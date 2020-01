"La gran esperanza es que engañe a sus socios de Gobierno y no cumpla lo que ha pedido, pero es muy difícil". Con estas palabras Pablo Casado ha seguido en la senda crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "engaño masivo a los españoles". Además, advirtió de que el PP intentará que el Ejecutivo de coalición "dure lo menos posible".



"Esto ya no va de izquierdas o derechas, va de defender a nuestras instituciones frente a quienes las atacan", cuentan fuentes del partido a 20minutos. En ese sentido, siguen, apelamos "a todos". Eso incluye "también a los socialistas descontentos o formaciones regionalistas que no comparten la hoja de ruta marcada por Sánchez".