Visiblemente emocionada, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha subido a la tribuna del Congreso para reiterar su 'no' en la segunta votación de investidura de Pedro Sánchez "porque por encima de los intereses personales y políticos y por encima de mi partido está nuestro país". Oramas

ha pedido seguidamente disculpas a su formación política "porque tendría que haber buscado la forma de que mi partido supiese mi decisión individual, y no en la forma en que lo hice”.

La diputada canaria ha querido realizar un alegato en favor de todos los compañeros que en los últimos días han sufrido presiones para que cambien su voto, o se les ha tildado de “fachas” o “terroristas” por el simple hecho de apoyar o no un Gobierno del PSOE con Podemos. “No alimenten a los radicales y trabajen por recuperar la tolerancia y el respeto a todas las ideas”, ha pedido Oramas. Y ha añadido que "los que hoy me dicen que soy una valiente, son los que hace una semana me llamaban vendida y corrupta”.

“Ni soy una facha, ni los del PSOE ni los que votan de Podemos están con los terroristas”, ha asegurado la diputada de Coalición Canaria, por lo que ha reclamado “dignidad”, ya que todos son elegidos por los españoles en las urnas.