Hoy, martes 7 de enero, arrancan oficialmente las rebajas de enero. Para evitar sustos, los expertos recomiendan hacer una lista con lo necesario, marcar un presupuesto previo y revisar bien las etiquetas.

Con la visita de los reyes magos han acabado la Navidades pero no las compras. Si se han quedado con más ganas de tiendas no se preocupen, porque hoy comienzan oficialmente las rebajas de invierno. Descuentos de hasta el 50 por ciento para conseguir todas aquellas cosas que se le han pasado por alto a sus majestades. Todo, ahora con grandes descuentos.

Y para no quedarnos con las ganas de nada, cada español gastará de media unos 200 euros durante estas rebajas que en algunos negocios llegaron antes de tiempo. El año comenzaba con carteles en muchos locales, descuentos que desde ayer ya se podían conseguir en tiendas online y que hoy también veremos en las calles. Los comerciantes afrontan estas fechas con un moderado optimismo. Se espera que las ventas aumenten más de un 2 por ciento respecto al año pasado. Pero fenómenos como el Black Friday o el Cyber monday están aún demasiado recientes.