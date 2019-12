Rajoy: "Un presidente no puede ser frívolo ni hacer caso a doctrinarios"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado su primer libro de memorias en Madrid acompañado de exministros y altos cargos del PP. El exmandatario popular se ha referido a la situación actual de bloqueo político, advirtiendo de que "de la inercia no se vive toda la vida". Asimismo, ha criticado que, desde la moción de censura, no se ha hecho nada en cuestión de reformas y ha apuntado que para gobernar con responsabilidad no se puede ser "frívolo" ni dejarse guiar por "doctrinarios".