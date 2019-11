Pedro Sánchez vota el acuerdo con Podemos

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha votado en la mañana de este sábado en la agrupación socialista de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la consulta entre la militancia puesta en marcha para avalar el acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos.



"Ya he votado", se ha limitado a decir el líder socialista al tiempo que ha animado a la participación a los allí presentes. Sánchez, que vestía un look muy informal y se ha mostrado visiblemente relajado, no ha hecho declaraciones a la prensa.



Casi 200.000 militantes están llamados a responder a la pregunta: "¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?".