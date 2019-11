Tezanos: "Ni soy adivino ni el CIS es una casa de adivinanzas"

El CIS suspendió el 10-N. Las elecciones generales han supuesto un duro examen para los institutos demoscópicos por el complejo panorama resultante tras las urnas, difícil de prever. No obstante, muchas de las encuestas ya vaticinaban que el PSOE no saldría tan beneficiado de los comicios como creían los asesores del presidente en funciones y preveían un gran ascenso de Vox. No así el CIS, que no supo ver nada de esto.