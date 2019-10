La portavoz de Ciudadanos ha confirmado la noticia de su embarazo tras una reunión en el Congreso. “Es un poco pronto, yo no quería decirlo todavía. Pero soy muy feliz y creo que se me nota en la cara; me ha costado mucho y espero que no afecte a la campaña”, ha afirmado Arrimadas. (AGENCIA ATLAS)