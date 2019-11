El cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, ha afirmado que "me vino él" y "me salió así" cuando le negó el saludo al dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros en un debate televisivo, formación a la que ha acusado de estar integrada por "fascistas" y "franquistas", y ha lamentado que pasen por un "partido democrático". "Me parece inaceptable", ha sentenciado.