Puig dice "confiar en la justicia" sobre investigación a su hermano

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que "confía en la justicia y en los funcionarios de la Generalitat" sobre la investigación a su hermano por un posible fraude en subvenciones del gobierno autonómico a sus empresas, algo en lo que ha recalcado: "No he tenido ninguna acción directa". Puig ha indicado que la querella del PP, ante este supuesto caso de irregularidades, es una iniciativa para "erosionar al presidente" y hacer ver "que somos todos iguales, pero nosotros no participamos en la cultura de la corrupción como participó el PP".