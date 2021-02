Illa responde a los que le acusan de haber recibido la dosis: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España"

El candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha pedido a su rival del PSC, Salvador Illa, que "recapacite" y se haga el test de la Covid para el debate que mantendrán este jueves en La Sexta o si no diga "qué oculta". Illa, por su parte, ha rechazado las acusaciones de quienes sugieren que rehusó hacerse un test antes de participar en el debate de TV3 porque está vacunado contra la covid-19: "Yo no me he vacunado y eso lo sabe toda España", ha dicho.



En declaraciones a los medios tras realizarse una PCR antes del debate de esta noche, Carrizosa ha dicho que "hay algo raro" tras la negativa de Illa a hacerse la prueba y que "algo está ocultando".