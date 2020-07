Tras tres meses ingresado por coronavirus, Marc afronta a sus 34 años una nueva vida en silla de ruedas, reaprendiendo a hablar y teniendo que escuchar que la covid no es un peligro para los jóvenes. "Sed conscientes no es una broma, covid, protegeos", avisa a los jóvenes.



No tenía ninguna patología previa cuando el virus llegó a su vida, fue al hospital con síntomas leves pero la enfermedad se complicó y sufrió un tromboembolismo pulmonar y dos paros cardiacos.



Consiguió no perder la vida tras dos paros cardiacos, pero ahora le queda un largo y difícil camino por recorrer. Marc sólo quiere gritar a los cuatro vientos una cosa: "no es una cosa de mayores, también de jóvenes", para que su pesadilla sirvan como ejemplo al resto de jóvenes que se sienten