Te invitamos a descubrir 10 ideas para ser un viajero responsable haciendo turismo de forma ética y sostenible a través de Barcelona és molt més. Este portal de la Diputació de Barcelona te ofrece 10 pistas para tomar las mejores decisiones si eres un turista responsable:

1.Recicla los residuos que generes. Si no encuentras contenedores cerca, llévatelos a casa.



​2. Disfruta de las costumbres, gastronomía y tradiciones locales. Si compras regalos, intenta que sean la expresión de la cultura del lugar.



​3. Utiliza siempre que puedas el transporte local o colectivo. En caso que sea posible, utiliza medios de transporte no motorizados y camina tanto como puedas.



​4. Abre tu mente a nuevas experiencias y sé tolerante ante la adversidad. Contribuye al desarrollo de un turismo responsable, justo y sostenible.



​5. Prepárate para el viaje. Busca información sobre el lugar que visitarás para familiarizarte con su cultura.



​6. Respeta los derechos humanos. Cualquier forma de discriminación y de explotación vulnera los objetivos del viaje.



​7. Ayuda a conservar el entorno natural y procura no dejar otra huella que no sea la de tus zapatos. Si visitas espacios sensibles, infórmate antes de cómo hacerlo.



​8. Valora el patrimonio artístico, arqueológico y cultural de la destinación.



​9. Escoge aquellos proveedores sostenibles que se preocupen por el medio ambiente y los derechos humanos cuando planifiques tu viaje.



​10. Utiliza los recursos naturales con moderación y procura minimizar la generación de residuos.