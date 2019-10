Najwa Nimri pondrá su voz a Kate Laswell en el videojuego 'Call of Duty: Modern Warfare'

Muchos la conocerán como Zulema, la presidiaria más peligrosa de Vis a vis, o Alicia Sierra, la peligrosa inspectora de policía de la tercera temporada de La casa de papel. Pero ahora, Najwa Nimri va a encabezar una lucha antiterrorista en Call of Duty: Modern Warfare.

La actriz será la voz de Kate Laswell en la nueva entrega de la popular saga del videojuego de acción, que se pondrá a la venta el próximo viernes 25 de octubre para PS4, Xbox One y PC.

Nimri se meterá en la piel de la supervisora de la División de Actividades Especiales de la CIA, que deberá detener una amenaza terrorista biológica a escala global, llegando a arriesgar su propia vida en esta lucha, según ha informado Activision este lunes en un comunicado.

"Decidí participar en este proyecto porque todo lo que tiene que ver con el mundo virtual me apasiona", asegura la actriz y cantante en la nota de prensa, donde también se declara "muy cyber" porque es una apasionada de "meterse en la cápsula y abstraerse del mundo real".

El título publicado por Activision y desarrollado por el estudio Infinity Ward vuelve a los combates urbanos y la acción trepidante, algo que fascinó a la actriz de Los amantes del círculo polar: "Me gustan los personajes que tienen que tomar decisiones extremas, y Kate Laswell me daba la oportunidad de hacerlo".

Su participación ya se venía rumoreando desde que se mostró un tráiler del modo historia de Call of Duty: Modern Warfare en el evento State of Play de Sony a finales de septiembre. Sin embargo, no ha sido hasta este lunes que la desarrolladora ha confirmado el nombre de Najwa Nimri como actriz de doblaje del videojuego.