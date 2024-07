'Nintendo World Championships NES Edition', un nostálgico recuerdo de 13 títulos clásicos con un plus de dificultad y competición

Juega como en los 90, compite como en el 2024. Nintendo World Championships: NES Edition aterriza este jueves en Switch para traer de vuelta 13 títulos clásicos de la primera consola de sobremesa de Nintendo a través de más de 150 minijuegos, a cada cual más complicado, perfectos para medirse contra otros este verano.

Si eres de los que cree que los videojuegos antes eran más fáciles, esta entrega llega para recordarte que no es cierto. Pero, además, con una vuelta de tuerca que los hace aún más complicados, pues este título se centra en desafíos contrarreloj donde el jugador se pondrá a prueba.

Coge la seta con Mario lo más rápido posible o trágate a un enemigo con Kirby en el menor tiempo. Estos son solo dos ejemplos de los más de 150 minijuegos en los que competir, tanto contra uno mismo, intentando mejorar tu propio récord, como contra otros, ya que Nintendo World Championships: NES Edition tiene un modo local para hasta ocho personas y uno online, para el que se requiere suscripción de pago.

Competiciones locales hechas videojuego

Este título tiene un origen muy clásico, y no solo por los juegos retro que contiene, sino porque proviene de unas competiciones reales que 'la gran N' realizaba hace años.

Los Nintendo World Championships, que se realizaron en 1990, 2015 y 2017, eran torneos presenciales en los que los participantes pugnaban en los juegos clásicos de NES. Ahora, la compañía rinde homenaje a estos campeonatos y los pone al alcance de todos en Switch.

Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, Donkey Kong, Kirby’s Adventure, Metroid, Kid Icarus, Ice Climber, Excitebike y Balloon Fight son los 13 juegos que incluye este lanzamiento.

Todos ellos mantienen los mismos controles, adaptados al mando de Switch, por lo que si lo complicado de un juego como Ice Climber era su salto, en sus minijuegos no será diferente. Por ello, a la dificultad del desafío contrarreloj se une el manejo del personaje, distinto en cada juego.

Esto hace que Nintendo World Championships: NES Edition sea una experiencia casual perfecta para competir con amigos o familia, un juego tremendamente divertido que te hará 'machacar' botones y repetir y repetir para superarte a ti mismo.