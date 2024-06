La desaparición del E3, feria de videojuegos que se celebraba cada año en junio, no ha hecho que las compañías dejen de presentar sus novedades. Y la 'gran N' no ha sido una excepción, pues este martes 18 de junio ha celebrado su Nintendo Direct.

El evento online ha comenzado con Mario & Luigi: Conexión Fraternal, una nueva entrega de la saga de RPG que llegará en noviembre tras nueve años de ausencia y, además, lo hace en Switch, por lo que por primera vez aterriza en una consola de sobremesa.

El otro gran lanzamiento llegó minutos después, cuando anunciaron un nuevo título de The Legend of Zelda con la misma estética que el remake de Link’s Awakening. Sin embargo, la gran diferencia llegó en la historia, pues The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom comienza con Link desapareciendo, por lo que es a la princesa a la que le toca ser, por primera vez, la protagonista.

El próximo 26 de septiembre, Zelda vivirá su propia aventura, pero no armada con una espada y un escudo como el habitual héroe, sino con el cetro mágico que le otorga el hada Tri que le permite crear ecos: copias de objetos que se encuentre por el camino y que le ayudarán a avanzar. ¿Para qué copiar una mesa? Pues quizá para apilar varias y poder trepar un desnivel. De este modo, este juego tiene infinitas posibilidades y ofrece un "nuevo estilo que rompe con lo establecido", tal y como destaca Eiji Aonuma, productor de la saga.

El Nintendo Direct concluyó con un lanzamiento más que esperado, la nueva entrega protagonizada por Samus Aran. Metroid: Prime 4 Beyond se confirma oficialmente con un tráiler y anuncia que llegará en 2025.

Los minijuegos también han tenido cabida en la presentación, en concreto, los protagonizados por el famoso fontanero rojo y sus amigos del Reino Champiñón. Y es que la compañía lanzará el 17 de octubre Super Mario Party Jamboree, que incluirá "la mayor selección de minijuegos" de toda la saga.

Entre expansiones y remasterizaciones

Aparte de las grandes revelaciones, han mostrado otros títulos nuevos, como Fairy Tail 2 (invierno de 2024), MIO: Memories in Orbit (2025), Farmagia (1 de noviembre), Phantom Brave: The Lost Hero (2025), The Hundred Line -Last Defense Academy- (principios de 2025), Funko Fusion (13 de septiembre), Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game (invierno de 2024) o Looney Tunes: Wacky World of Sports (otoño de 2024).

Lego también ha traído su nueva aventura, y lo hace con un universo exclusivo de PlayStation, el de la saga Horizon: Zero Dawn. Aloy y los dinosaurios robóticos de Sony debutarán en Nintendo en invierno de 2024 con Lego Horizon Adventures.

Pero también hay otras historias conocidas que aterrizan por primera vez en Switch, como Stray (invierno), Darkest Dungeon II (15 de julio), Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (24 de octubre), Ace Attorney Investigations Collection (6 de septiembre) o FANTASIAN Neo Dimension, un RPG de Hironobu Sakaguchi (creador de la saga Final Fantasy) y con música de Nobuo Uematsu que salió en 2021 para iOS y llega mejorado este invierno a la consola de Nintendo.

Dragon Quest III HD-2D Remake traerá de vuelta este clásico título de 1988 con un nuevo estilo 2D en alta definición que aterrizará en la consola el 14 de noviembre. Argumentalmente, esta es la primera aventura de la historia, a la cual le siguen el primer y segundo lanzamiento, que también llegarán en 2025 a Switch con Dragon Quest I & II HD-2D Remake.

El gran gorila de Nintendo también ha tenido su momento en el Nintendo Direct, pues Donkey Kong Contruy Returns HD, que salió originalmente en 2010 en Wii, regresa el 16 de enero de 2025 remasterizado con 80 niveles, incluidos los adicionales de la versión de Nintendo 3DS.

Algunas expansiones y actualizaciones también han sido llamativas, como la que saldrá en verano para Nintendo Switch Sports, que añadirá el baloncesto a sus seis deportes actuales.

Del mismo modo, el juego Disney Illusion Island se actualiza este mismo martes con nuevo contenido; y también lo hace Among Us, que incluye nuevos papeles de tripulante: Escandaloso, Rastreador y Fantasma.

Los clásicos también vuelven, en concreto, para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, que tienen desde ya disponible en la consola virtual cuatro nuevos títulos: The Legend of Zelda: Four Swords (2002) y Metroid: Zero Mission (2004), ambos de Game Boy Advance; y Turok: Dinosaur Hunter (1997) y Perfect Dark (2000), de Nintendo 64.

Además, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, que llegará este 2024, recupera siete juegos de peleas; y Nintendo World Championships: NES Edition, que aterrizará el 18 de julio para poner a prueba hasta a ocho jugadores con desafíos contrarreloj centrados en los niveles clásicos.