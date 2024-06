El videojuego español facturó 1.383 millones de euros en 2022 y reclama el incentivo fiscal para llegar a los 5.500 en 2026

OUT OF THE BLUE GAMES

El videojuego español continúa en la senda del crecimiento y en 2022 registró una facturación de 1.383 millones de euros, lo que le permitió dar trabajo a 9.261 personas de manera directa (14.018 si sumamos trabajadores autónomos y otros empleos indirectos), según las cifras publicadas en la décima edición del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2023.

El documento, publicado por DEV, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, se presentó este martes en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones.

El sector facturó en 2022 un 8% más respecto al año anterior y estima llegar a los 1.880 millones en 2026. Una situación similar a la del empleo en la industria, que creció un 4,8% en 2022 y prevé emplear a más de 12.000 personas en 2026.

El empleo femenino, un 26,4% del total

El videojuego español cuenta con 790 estudios de desarrollo activos, de los que 460 están constituidos como empresa. Cataluña se convierte en el principal motor del sector, tanto en términos de facturación (51%) como de empleo (50%). Cataluña (30%) y Madrid (21%) son las comunidades que acogen a más estudios, seguidas de Andalucía (14%) y la Comunidad Valenciana (8,9%).

El videojuego español continúa su consolidación, como lo demuestra el hecho de que los estudios son cada vez más longevos. Hasta un 66% tiene más de cinco años de antigüedad y solo un 11% se ha creado hace menos de dos años. Pese a este dato, continúan siendo mayoría (51%) los estudios que facturan menos de 200.000 euros al año.

El empleo femenino continúa la tendencia al alza y este año representa el 26,4% del total, motivo por el que el Libro Blanco de este año ha dedicado un capítulo a resaltar voces femeninas dentro del sector y ha dedicado su portada a las protagonistas de tres videojuegos españoles lanzados en 2023: In the Shadows (Dead Pixel Tales), American Arcadia (Out of the Blue Games) y Koa and the Five Pirates of Mara (Chibig, Talpa Games y Undercoders).

Las peticiones del sector

En la presentación de DEV, la asociación ha hecho llegar, como cada año, una serie de peticiones para mejorar el sector de los videojuegos, como el establecimiento de un incentivo fiscal que equipare a España al resto de países de la UE que ya lo tienen, como Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido.

La asociación ha remarcado el impacto y la importancia que tendría esto en la industria. Tal y como se detalla en el informe publicado por la Asociación el pasado mes de diciembre, DEV estima que, en caso de aprobarse, en 2026 el sector multiplicaría por cuatro su facturación hasta los 5.500 millones y daría trabajo a más de 23.000 personas.

🔴Ya podéis descargar el #libroblancoDEV 2023 completo en nuestra web.

En él encontraréis la visión general de la industria del #videojuego en España.



👉 https://t.co/Ew2EGdwP8O pic.twitter.com/xEdAGJ2hrD — Desarrollo Español de Videojuegos (@dev_es) June 11, 2024

También han solicitado incrementar la dotación presupuestaria y crear nuevas líneas con un fondo de inversión público-privado; fomentar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, en especial de la mujer; y diseñar un esquema que potencie la reinversión de las multinacionales en el mercado español.

"El videojuego es capaz de educar a los más pequeños"

El acto ha contado con la presencia de distintas personalidades, como Pablo Conde, director general de Internacionalización de la Empresa de ICEX, José Andrés Torres Mora, presidente de Acción Cultura Española, y Mauricio García, presidente de DEV.

También ha acudido Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura, quien ha destacado que el videojuego "nos hace mejores, aporta valores y tiene un compromiso con lo público y lo común", y ha recordado que la excepcionalidad del sector del videojuego está ligada a la "capacidad de generar marcos simbólicos, de educar a los jóvenes y formar a los más pequeños".

@mariagv secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales @SEtelecoGob @mintradigital



‘Enhorabuena por esta 10 edición de #libroblancoDEC porque lo que no se documenta no se conoce, y hace mucho tiempo que los videojuegos dejaron de ser sólo… pic.twitter.com/Y5abMmSWCB — Desarrollo Español de Videojuegos (@dev_es) June 11, 2024

María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha subrayado el "apoyo cerrado" del Gobierno al sector del videojuego en España y ha mostrado su convencimiento de que el sector jugará "un papel crucial en el futuro al combinar bases culturales con tecnología y una profunda innovación".

"Inventáis, generáis movimiento, empleo joven y altamente cualificado, pero lleváis España al mundo entero, sumando aficionados y coleccionando números de los buenos", ha añadido la secretaria de Estado.

María Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, ha destacado que, "a través del Spain Audiovisual Hub, y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", han "podido implementar y reforzar acciones estratégicas a través de tres pilares: la promoción internacional, la creación de alianzas internacionales y la capacitación empresarial".

Además, ha señalado que desde las instituciones públicas saben que su apoyo es clave para "continuar impulsando el crecimiento de la industria española del videojuego".