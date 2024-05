'Luigi's Mansion 2 HD' inunda de fantasmas el verano tras un mes de junio lleno de videojuegos

Luigi, el inseparable hermano de Mario, se presenta como salvador de los calurosos meses que se presentan con su fantasmagórica aventura Luigi's Mansion 2 HD, que estará disponible en Nintendo Switch a partir del próximo 27 de junio.

Antes, el mes estará repleto de expansiones tan prometedoras como algunos de los títulos que saldrán a la venta, como Dead by Daylight: Dungeons & Dragons, The Elder Scrolls: Online Gold Road, Destiny 2: The Final Shape y, principalmente, Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

'Los Pitufos - Village Party' (6 de junio)

Aventura, acción, plataformas y mucha diversión a cargo de Balio Studio y Microids. ¿Qué menos se puede esperar de Los Pitufos?

Papá Pitufo ha organizado una fiesta repleta de minijuegos, desafíos y retos a lo largo de la Aldea de los Pitufos… siempre y cuando el malvado Gargamel no la eche por tierra.

Los Pitufos: Village Party estará disponible en PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series desde el próximo 6 de junio.

'Still Wakes The Deep' (18 de junio)

La desarrolladora The Chinese Room, a cargo de algunos grandes juegos de terror de los últimos años, como la saga Amnesia, recupera el horror narrativo en Still Wakes the Deep.

Ambientado en 1975, el jugador encarnará a un trabajador de la plataforma petrolífera Beira D en alta mar, que lucha por sobrevivir tras una fuerte tormenta… que desencadena un fenómeno sobrenatural que exprimirá los límites de la lógica, la realidad y el miedo.

Disponible en PC, PS5 y Xbox Series a partir del 18 de junio.

'#Blud' (18 de junio)

Su estética animada digna de serie de dibujos de la década de los 90 y su hibridación de géneros, a caballo entre los juegos de rol, el RPG y los dungeon crawler (juegos de mazmorras) hacen de #Blud uno de los estrenos más destacados de junio.

Desarrollado por Exit 73 Studios y Humble Games para PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series, un grupo de amigos tendrán que luchar por sobrevivir a un apocalipsis vampírico en una aventura delirante.

'Rusted Moss' (18 de junio)

Rusted Moss emerge como el metroidvania del mes. Uno de los géneros de moda no deja de dar réditos y buena muestra de ello es el último título de la desarrolladora noruega Faxdoc, junto a otros colaboradores, como PLAYISM.

La acción y las plataformas habituales, entremezcladas con originales mecánicas fruto de la utilización de un garfio, con el que el jugador tendrá que ayudarse para poder desenvolverse entre los monstruos y las máquinas que conforman el paisaje de un desolado páramo. Disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series a partir del 20 de junio.

'Luigi's Mansion 2 HD' (27 de junio)

El hermanísimo de Super Mario y su peto verde serán, sin duda alguna, los indiscutibles protagonistas del mes de junio —y, a buen seguro, de gran parte del verano en España—.

En esta ocasión, el 'cobardica' Luigi tendrá que llevar al límite sus miedos en una sombría y fantasmagórica aventura de acción que le llevará a recorrer el tenebroso Valle Sombrío.

A cargo del inconfundible desarrollo de Nintendo, Luigi tendrá que salir a cazar fantasmas con sus peculiares herramientas y hacer frente a todo tipo de enemigos y obstáculos paranormales para recuperar los pedazos de la Luna Oscura y devolver el Valle a la normalidad.